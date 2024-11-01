نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يشيد بـ "ماك أليستر" ويؤكد وجود مفاوضات مع ثلاثي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام برايتون، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مواجهة ليفربول وبرايتون، غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أرني سلوت يكشف موعد عودة أليسون وجوتا للملاعب

وأكد الهولندي أرني سلوت في المؤتمر الصحفي، عن دخول إدارة ليفربول في مفاوضات مكثفة، لتجديد عقود ثلاثي الفريق (صلاح، فان ديك، أرنولد)، قائلًا "قد يصبح وضع العقود مشكلة إذا لم يؤد اللاعبون كما يفعلون في الوقت الحالي، لكنهم ناضجون للغاية. في الوقت الحالي، كل الثلاثة في مكان جيد وهناك مناقشات جارية، كما قال فيرجيل، إنهم ليسوا معي، نتحدث عن أشياء أخرى، دعونا ننتظر ونرى، ولكن كل ما يقوله صحيح تمامًا. إنه لا يعرف على وجه التحديد ما يخبئه له المستقبل إذا لم يوقع العقد".

وعن مواجهة برابتون مجددًا في نفس الأسبوع، أجاب أرني سلوت، "في كرة القدم اعتدنا على اللعب مع نفس الفريق مرة أخرى بعد بضعة أيام. لم يبدأ الفريقان يوم الأربعاء بنفس الفريق الذي سيبدآن به يوم السبت. أعتقد أن الأمر إيجابي مع كلا المدربين لأنك تعرف المزيد عن الخصم".

وأضاف "كانت الطريقة التي لعبنا بها في مركز المهاجم مثيرة للاهتمام لأنني اعتقدت أنها نجحت بشكل جيد للغاية، في النهاية أفضل اللعب بلاعب هجومي حقيقي لكن هذا غير ممكن إذا تعرضنا لإصابات، كان من الجيد تسجيل ثلاثة أهداف دون اللعب بلاعب هجومي تقليدي".

وأشاد مدرب ليفربول بإمكانيات لاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الفنية، قائلًا "إنه لاعب أود أن ألعبه في جميع المراكز الثلاثة في خط الوسط لأنه مرتاح للغاية في جميع المراكز الثلاثة، لقد رأيته كثيرًا في برايتون لأنه كان هناك مدرب كنت مهتمًا به للغاية في ذلك الوقت - روبرتو دي زيربي -، إنه الآن لاعب الوسط الذي يلعب قليلًا في المنتصف. رايان جرافينبيرش هو الأعمق دائمًا تقريبًا، دوم زوبوسزلاي أو كورتيس جونز يلعبان في المنتصف قليلًا ثم أليكسيس يلعب بينه".

وبسؤاله عن الثلاثي المصاب، أجاب الهولندي سلوت " أليسون وديوجو جوتا وفيديريكو كييزا لن يكونوا متاحين للاختيار قبل فترة التوقف الدولي، من الصعب تحديد إطار زمني دقيق لعودتهم".

والجدير بالذكر أن ليفربول حقق الفوز على برايتون الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.