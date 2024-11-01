نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم عربي على رادار ليفربول تحسبًا لرحيل ألكسندر أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية إنجليزية بأن نادي ليفربول قد حدد البديل المثالي في حالة رحيل مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي قد يغادر الفريق مع انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، صيف 2025.

وتشير التقارير إلى أن أرنولد لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة ليفربول لتجديد عقده، وهذا الموقف يشمل أيضًا النجمين محمد صلاح وفيرجل فان دايك، حيث لم يتم الاتفاق بشأن تمديد عقودهم بعد.

ليفربول يستهدف أشرف حكيمي

وفقًا لما أوردته شبكة "Caught Offside"، فإن إدارة ليفربول قد وضعت أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، كخيار أول لتعويض غياب أرنولد في حال رحيله. يتمتع حكيمي بإمكانات كبيرة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز الجهة اليمنى في ليفربول.

يحظى ألكسندر أرنولد باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يتابع وضع اللاعب عن كثب ويعتبره إضافة قوية في حال انضمامه.

وتضيف التقارير أن إدارة باريس سان جيرمان قد تكون منفتحة على مناقشة رحيل حكيمي، خاصة أن عقده مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2026، مما يفتح المجال أمام ليفربول للتحرك وضمه كبديل محتمل لأرنولد في حال فشل تمديد عقده مع "الريدز".