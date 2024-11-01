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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قد تشهد صفقة تبادلية مثيرة من العيار الثقيل.

ريال مدريد يُفرط في تشواميني من أجل صفقة أرجنتينية

قال حساب Transfer News Live إن "ريال مدريد يخطط للتعاون مع تشيلسي على إبرام صفقة تبادلية تصب في مصلحة الفريقين".

وأوضح "النادي الإسباني مستعد لبيع لاعب الوسط أوريلين تشواميني عقب نهاية الموسم الحالي، وسط رغبة من "البلوز" في كسب خدماته".

وأضافت "ريال مدريد يرغب في أن تتم الصفقة نظير التعاقد مع اللاعب إنزو فرنانديز الذي لا يعيش أفضل فتراته في ستامفورد بريدج".

وأشارت إلى أن تشيلسي من جانبه قد يوافق على الصفقة التبادلية في ظل أن الدولي الأرجنتيني لا يشعر بالارتياح، بينما يعد التعاقد مع تشواميني تدعيمًا قويًا لخط وسط الفريق.