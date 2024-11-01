نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الجمعة حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد أهم المباريات الأوروبية اليوم الجمعة الموافق الواحد من شهر نوفمبر الجاري.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة في جميع المباريات الأوروبية.

الدوري الإسباني

ألافيس ضد ريال مايوركا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الفرنسي

موناكو ضد أنجيه – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ليل ضد ليون – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والألماني، لذلك ستنقل مباريات اليوم الجمعة، عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.