نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل مع نظيره فريق ليون، اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر ضمن لقاءات بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب بيار موروا، مباراة اليوم التي تجمع بين ليل وليون في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لهذه النسخة.

موعد مباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي

وتنقل مباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، بتعليق محمد بركات.