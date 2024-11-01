نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات يوم الجمعة 1/11/2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024 عددًا من المباريات المهمة فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة النصر ضد الهلال في ديربي الرياض بالدوري السعودي، فضلا عن مواجهتين الزمالك ضد البنك الأهلي وبيراميدز وبتروجيت فى الدوري المصري.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مواعيد مباريات اليوم الجمعة في جميع البطولات.

مواعيد مباريات يوم الجمعة 1/11/2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج X الرائد – الساعة 3:35 عصرا على قناة SSC1 SD

ضمك X الرياض – الساعة 4:15 مساء على قناة SSC1 SD

النصر X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساء على قناة on time sport 1

بيراميدز X بتروجت – الساعة 5 مساء على قناة on time sport 2

الزمالك X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الشمال X الدحيل – الساعة 3:30 عصرا على قناة الكأس القطرية

الوكرة X أم صلال – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية

الأهلي X الشحانية – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب X جوزتبه – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو X أنجيه – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليل X ليون – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5