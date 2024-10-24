نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بكأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، على أن كان يثف في قدرات فريقه لتحقيق لقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

إمام عاشور: الأهلي لما بيقع خلي بالك منه

وأضاف إمام عاشور بعد المباراة:"كنا واثقين من أنفسنا في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس السوبر المصري".

وتابع:"الأهلي لما بيقع خلي بالك منه، محدش يقولي مبروك علشان ده العادي بتاع الأهلي لأنك هتفضل تباركلي طول السنة".

وتوج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بفوزه على غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

