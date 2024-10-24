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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بأداء النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

أحمد حسن: الأهلي استحق السوبر المصري والأداء كان تكتيكيًا رائعًا

وقال حسن خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة "أون تايم سبورتس": "كانت البطولة مهمة جدًا، وقد ساهمت في استعادة الاستقرار للنادي الأهلي".

وأكمل: "اللقاء كان تكتيكيًا بامتياز، وجميع اللاعبين أظهروا مستويات عالية، مما أضاف لمسة من المتعة الكروية للمباراة."

وتابع: "كان هناك مستوى بدني مرتفع وجهد كبير من كلا الفريقين، ولم نتوقع أن يظهر الأداء بهذه القوة. في النهاية، أبارك للأهلي وجماهيره على الفوز المستحق."

توج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد انتصاره على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.