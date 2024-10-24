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أحمد جودة - القاهرة - أعرب عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن إعجابه بمستوى المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك اليوم، مشيدًا بالأداء الفني للاعبين، وهنأ متعب لاعبي الأهلي بعد فوزهم باللقب.

عماد متعب يشيد بأداء الفريقين في مباراة السوبر ويهنئ الأهلي بلقب الـ15

وفي تصريحات له على قناة أون تايم سبورت، قال: "هارد لك للاعبي الزمالك الذين قدموا أداءً قويًا، المباراة كانت مليئة بالإثارة، حيث شهدت إهدار العديد من الفرص مع بذل جهد كبير من كلا الفريقين."

يذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر المصري الخامس عشر في تاريخه، بعد انتصاره على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، حيث انتهت الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبهذا الانتصار، عزز الأهلي من تفوقه على الزمالك، محققًا اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.