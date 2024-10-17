نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحاول تجهيز نجمه لمباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز يحاول تجهيز نبيل عماد "دونجا" لاعب الفريق من أجل المشاركة بالسوبر المحلي حال التأهل للنهائي بعد صعوبة لحاقه بمباراة بيراميدز يوم الأحد المقبل.

الزمالك يسعى لتجهيز نبيل دونجا

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز عقد جلسة مع الجهاز الطبي للزمالك للإطمئنان على حالة نبيل عماد "دونجا" وطالبه بتجهيز اللاعب ليكون مستعدًا للمشاركة مع الفريق الأبيض حال الصعود للنهائى خاصة مع تضاءل فرص اللاعب في اللحاق بمباراة بيراميدز".

وواصل الغندور: "وخضع نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك لجلسة علاجية على هامش هامش مران اليوم، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي".

