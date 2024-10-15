انت الأن تتابع خبر أهلي 2005 يتأهل لربع نهائي كأس مصر للشباب بالفوز على سموحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2005 لدور الـ8 في بطولة كأس مصر للشباب، بعدما فاز على ضيفه سموحة، بركلات الترجيح 3 – 1، بعد تعادلهما 2 – 2، في الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.

افتتح هشام مصطفى التسجيل للأهلي

مبكرًا في الدقيقة الثانية بتسديدة بباطن القدم، وسجل سموحة هدفين، قبل أن يسجل طارق فوزي هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعدما وصلته كرة أمام المرمى انفرد على أثرها بالحارس وسددها في الشباك.

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي محمد رأفت ومحمد أحمد “شيبا” وإسلام عبد الله، بينما أهدر طارق فوزي.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: عبد الرحمن النحاس ومعاذ عطية ويوسف جمال وطارق فوزي.

الوسط: هشام مصطفى ويوسف إسلام ويوسف عفيفي ومحمد رضا وآدم سمير.

الهجوم: محمد أحمد “شيبا”.

وشارك فارس الشافعي