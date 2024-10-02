نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، مباريات قوية ومثيرة، بالإضافة إلى المفاجآت القوية غير المتوقعة، ويتنبأ الكثير للبطولة في نسختها الجديدة أن تستمر في تقديم متعة دسمة لعشاق الكرة الأوروبية.

وأقيم أمس الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا وعلي رأسهم مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز الجانزر بثنائية نظيفة.

ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" لمتابعيه جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباريات الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

1-بوروسيا دورتموند / 6 نقاط / لعب 2

2-بريست الفرنسي / 6 نقاط / لعب 2

3-بايرليفركوزن / 6 نقاط / لعب 2

4-مانشستر سيتي / 4 نقاط / لعب 2

5- إنتر ميلان / 4 نقاط / لعب 2

6-سبارتا براغ / 4 نقاط / لعب 2

7-سبورتنج لشبونة / 4 نقاط / لعب 2

8-أرسنال / 4 نقاط / لعب 2

9-بايرن ميونخ 3 نقاط / لعب مباراة

10- برشلونة / 3 نقاط / لعب 2

11- استون فيلا / 3 نقاط / لعب مباراة

12-ليفربول / 3 نقاط / لعب مباراة

13-يوفنتوس / 3 نقاط/ لعب مباراة

14-ريال مدريد / 3 نقاط / لعب مباراة

15- بنفيكا / 3 نقاط / لعب مباراة

16-موناكو / 3 نقاط / لعب مباراة

17-أتلتيكو مدريد / 3 نقاط/ لعب مباراة

18-باريس سان جيرمان / 3 نقاط /لعب 2

19- سيلتيك / 3 نقاط / لعب 2

20- شاختار / نقطة وحيدة / لعب مباراة

21- بولونيا / نقطة وحيدة / لعب مباراة

22-أتالانتا / نقطة وحيدة / لعب مباراة

23-شتوتجارت / نقطة وحيدة / لعب 2

24- أيندهوفن / نقطة وحيدة / لعب 2

25- لايبزيج / دون نقاط / لعب مباراة

26-شتورم جراتس/ دون نقاط /لعب مباراة

27-جيرونا / دون نقاط / لعب مباراة

28- ليل / دون نقاط / لعب مباراة

29-ميلان / دون نقاط / لعب 2

30-كلوب بروج / دون نقاط / لعب مباراة

31- فاينورد / دون نقاط / لعب مباراة

32- النجم الأحمر / دون نقاط / لعب 2

33-دينامو زغرب / دون نقاط / لعب مباراة

34-ريد بول سالزبورج/ دون نقاط / لعب 2

35- سلوفان براتيسلافا/ دون نقاط/ لعب 2

36- يونج بويز / دون نقاط / لعب 2