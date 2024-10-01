نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الغياب بداعي الإصابة.. برشلونة يعلن عودة الهولندي دي يونج للملاعب أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب وخاصة في مباراة فريق برشلونة أمام يونج بويز عودة الهولندي فرينكي دي يونج من جديد في مباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا.

وغاب اللاعب الهولندي 5 أشهر، بعد تعرضه لإصابة التواء الكاحل الأيمن منذ اليوم الموافق 22 أبريل خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه التي تتكون من 23 لاعبًا لأفتتاحية مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجاءت قائمة فريق برشلونة كما يلي: "كوبارسي، بالدي، مارتينيز، فيران، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينها، إيناكي بينيا، بابلو توري، إم كاسادو، ب أو فيكتور، لامين يامال، دي يونج، كوندي، أسترالاجا، إتش فورت، جيرارد مارتن، إس. دومينجيز، كوينكا، ياكوبيشفيلي، جيرمو وفرنانديز".



موعد مباراة برشلونة ويونج بويز

وتقام مباراة برشلونة أمام يونج بويز في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.