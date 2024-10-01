أحمد جودة - القاهرة - فوز عريض لمركز شباب تلا على البلاستيك بخماسية وديا

حقق فريق مركز شباب تلا بقيادة المدير الفني توفيق صقر فوزا عريضا على فريق البلاستيك بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الجوي الفرعي استعدادا لدوري القسم الثاني ب.

وسجل أهداف مركز شباب تلا محمود احمد كومبل وعمر الشامي ومحمد عطيه وعبد الرحمن محمد كريستو والسيد حمدي.



ويواصل فريق تلا استعداداته لملاقاة نظيره فريق اتحاد نبروة في افتتاح الموسم الجديد من دوري بالقسم الثاني ب.

وأشاد أحمد صديق مدير الكرة بمستوى جميع اللاعبين خلال اللقاء مشيدا بالروح العالية لدى الجميع وتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم خلال فترة الاعداد الحالية.