نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتلتيكو مدريد يعبر سيلتا فيجو بصعوبة في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في الفوز على نظيره نادي سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

اتلتيكو مدريد يعبر سيلتا فيجو بصعوبة في الليجا

ونقدم لكم في الأسطر القادمة نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو اليوم في مشوار الليجا لهذه النسخة.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سيلتا فيجو بهدف دون رد، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف الفوز لصالح أتلتيكو مدريد بأقدام جوليان ألفاريز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الدقيقة تسعون من عمر المباراة.

ترتيب أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة الخامسة عشر في المركز الثالث، وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة التاسعة في المركز العاشر.