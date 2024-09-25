تشكيل أرسنال المتوقع ضد بولتون واندررز في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره بولتون، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضن المباراة ملعب "استاد الإمارات"، معقل الجانرز.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد بولتون

حراسة المرمى: بورتر.

خط الدفاع: ليويس، سكيلي، كيويور، هيفين، وايت.

خط الوسط: نوانيري، جورجينو، صلاح الدين علاد موهاند.

خط الهجوم: ستيرلينج، جيسوس، ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بولتون في كأس الرابطة الإنجليزية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، التي تمتلك حقوق إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط.

