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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة السادسة من منافسات دوري نجوم قطر مواجهات نارية، بين فرق الصدارة والمقدمة وفرق وسط الترتيب وآخر جدول الترتيب بحثًا عن المنافسة بقوة على اللقب، والهروب مبكرًا من شبح الهبوط.

قمتان في دوري نجوم قطر.. العربي أمام الريان والسد يواجه الغرافة

تقام مباريات الجولة السادسة على مدار يومي الخميس والجمعة، منها 4 مباريات على ملاعب مونديالية هي إستاد الثمامة والجنوب وأحمد بن علي، فيما تقام مباراتين على إستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

البداية ستكون الخميس، على إستاد الثمامة وستكون القمة الأولى للجولة بين العربي والريان وهي مواجهة جماهيرية ذات نكهة خاصة يمثل الفوز بها بطولة في حد ذاتها للناديين بالنظر لكونهما الأكثر شعبية من الناحية الجماهيرية في قطر.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات متشابهة وهي تعديل الأوضاع وتصحيح الصورة السلبية، بعد النتائج السيئة في الجولات الماضية والتي اضطرت على أثرها إدارة كلا الناديين لإجراء تغيير على الصعيد الإداري حيث أطاح الريان بمدربه السويدي بويا إسباجي، وتعاقد مع يونس علي الذي رحل عن تدريب العربي وتولى بدلًا منه الإنجليزي أنتوني هيدسون.

وقاد هيدسون العربي للتعادل في الجولة الماضية مع الأهلي بنتيجة 3-3 بعد مباراة مثيرة أنقذ خلالها المحترف التونسي يوسف المساكني الفريق من فخ الخسارة في الثواني الأخيرة.

فيما خسر الريان للمرة الثالثة هذا الموسم أمام الوكرة بثنائية نظيفة رغم التعاقدات الكثيرة التي أجراها، ليكون اللقاء الأخير لإسباجي بحثًا عن إعادة الأمور لنصابها الصحيح.

ويحتل الريان المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن السد، فيما يحتل العربي المركز التاسع برصيد 4 نقاط، لذلك تمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.. لتحسين وضعيهما في جدول الترتيب.

ويعقب هذه المباراة قمة ثانية من العيار الثقيل، تجمع السد والغرافة في لقاء جماهيري أيضًا على إستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

يحتل الغرافة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن أم صلال، صاحب المركز الثالث.

وحقق الغرافة الانتصار على قطر بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية ليحقق انتصاره الثاني هذا الموسم، في مباراة شهدت عودة الجزائري ياسين براهيمي الذي عاد للمشاركة مع الفريق ونجح في تسجيل هدف، فيما أحرز النجم الإسباني خوسيلو لاعب ريال مدريد السابق أول أهدافه بقميص الفريق الملقب بالفهود.

بينما ستكون المباراة هي الفرصة الأخيرة للإسباني فيليكس سانشيز مدرب السد، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 6 نقاط، وتلقى الخسارة في الجولة الماضية من الدحيل المتصدر بخماسية وضعت الفريق في موقف لايحسد عليه بالمنافسة المحلية.

ويأمل سانشيز أن يعود الفريق للانتصارات مرة أخرى خاصة بعد العرض القوي الذي قدمه ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة.. حتى يصالح جماهيره ويتمسك بآماله في المنافسة على اللقب.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة بلقاء الوكرة والخور على إستاد الجنوب المونديالي.

يحتل الوكرة المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وحقق انتصاره الأول في الجولة الماضية أمام الريان تحت قيادة مدربه الجديد علي رحمة المري الذي كلفته الإدارة بتدريب الفريق مرة أخرى بعد الإطاحة بالمدرب الإسباني أنخيل ميجيل الذي تراجع الفريق معه بشكل واضح.

فيما يحتل الخور المركز العاشر برصيد 3 نقاط فقط، ويأمل مدربه الوطني عبد الله مبارك أن يستعيد عافيته مرة أخرى سريعًا بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الشمال بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة الثانية له هذا الموسم ولايزال الفريق يبحث عن أول انتصاراته هذا الموسم مثل العربي.

وتقام ثلاث مواجهات الجمعة، الأولى تجمع الشمال مع الأهلي على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

ويحتل الشمال المركز السادس، برصيد 7 نقاط مستفيدًا من التألق الملحوظ جدا لنجمه الجزائري بغداد بونجاح، حيث حقق انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني والوصافة تحت قيادة مدربه الكرواتي إيجور بيسكان بعد مستويات مبهرة منذ بداية الموسم، حيث حقق الفريق 3 انتصارات مقابل هزيمتين ورصيده 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن الدحيل المتصدر.

ويلاقي أم صلال صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، فريق نادي قطر صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط في مواجهة على ستاد الجنوب المونديالي.

ويتطلع الفريقان لتحقيق الانتصار، حيث يرغب أم صلال في تأكيد تفوقه بعد فوزه على الشحانية برباعية في الجولة الماضية.. فيما يريد نادي قطر التعويض بعد الخسارة من الغرافة بثلاثية.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء المتصدر الدحيل مع صاحب المركز الأخير الشحانية، في مواجهة تبدو محسومة على الورق لصاحب المركز الأول الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات دون أي خسارة.

ونجح الدحيل في حسم قمة السد الجولة الماضية بخماسية ليؤكد انطلاقته في الموسم الجديد تحت قيادة كريستوفر جالتييه، فيما لا يزال الشحانية يعاني باحتلاله المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين من تعادلين، بينما لا يزال لم يحقق أي انتصار حتى الآن.