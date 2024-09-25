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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي لدور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

مانشستر سيتي وتشيلسي يصعدان لدور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل مانشستر سيتي بعد الفوز على ضيفه واتفورد بنتيجة 1/2 على ملعب الاتحاد.

تقدم السيتي في الشوط الأول بهدفين سجلهما جيريمي دوكو وماتيوس نونيز في الدقيقتين 5 و38.

وقلص توم إينس الفارق مسجلا هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 86.

وصعد مانشستر سيتي ليواجه ليستر سيتي الذي فاز بصعوبة على والسال بركلات الترجيح بنتيجة 3/صفر بعد تعادل سلبي في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

أما تشيلسي فصعد بعد فوز كاسح على بارو بنتيجة 5/صفر في مباراة تألق فيها المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو.

سجل نكونكو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 8 و15 و75، وأضاف زميله بيدرو نيتو هدفا في الدقيقة 48.

كما استفاد الفريق اللندني من هدف ذاتي سجله باول فارمان حارس مرمى بارو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 28.

وينتظر تشيلسي اختبارا قويا في الدور القادم عندما يواجه جاره اللندني توتنهام هوتسبير الذي تأهل بالفوز على كوفنتري سيتي بنتيجة 1/2.

وبسيناريو صعب تأهل أستون فيلا بالفوز على مضيفه وايكومب واندررز بنتيجة 1/2.