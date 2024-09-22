نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط مشجعيه.. ميسي يفشل مجددًا مع إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فخ التعادل 1-1 أمام نيويورك سيتي بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 95 بعدما كان قريبًا من حصد النقاط الثلاث، بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسط مشجعيه.. ميسي يفشل مجددًا مع إنتر ميامي

وامتلأ ملعب يانكي ستاديوم في نيويورك بالمشجعين المناصرين لميسي، وسط أجواء رائعة، حيث شارك إلى جانبه أيضًا كل من النجمين لويس سواريز وجوردي ألبا.

سجل جيمس ساندس هدف التعادل القاتل بعدما حول ركنية برأسه إلى داخل شباك الضيوف، وسط فرحة غامرة من الجماهير.

وكان إنتر ميامي تقدم بهدف أول عبر الإكوادوري ليوناردو كامبانا (ق75) بعد كرة رائعة شهدت تبادلا للكرة بين ميسي وألبا.

ويحافظ إنتر ميامي رغم التعادل على صدارة القسم الشرقي للدوري برصيد 64 نقطة ويعد المرشح الأوفر للتتويج بلقب كأس المشجعين لأفضل فريق في الدوري الاعتيادي.

في المقابل لا يزال نيويورك يبحث عن استعادة النتائج الجيدة حيث تعرض للهزيمة في ثلاث مناسبات وتعادل في خمس في آخر ثماني جولات له.