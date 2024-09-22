نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره نادي فياريال اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري ضمن لقاءات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب السيراميك المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع فياريال لحساب الجولة السادسة من البطولة.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال

وتنقل مباراة برشلونة وفياريال في الليجا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، في حين يحتل فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

