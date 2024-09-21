هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن شكل المسابقات الحالي ومدى ضرره على اللاعبين، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال ضمن مباريات الجولة السادسة من اللاليجا.

يلتقي فريق برشلونة مع فياريال ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد الموافق ٢٢ سبتمبر على ملعب الغواصات الصفراء.

استطاع البلوجرانا تحقيق ٥ انتصارات من ٥ جولات خاضها في الدوري الإسباني منذ البداية، وتصدر جدول الدوري بفارق ٤ نقاط عن ريال مدريد الذي وقع في فخ التعادل مرتين من خمس جولات.

فليك: اليويفا لا تفكر الا في الأموال

شن هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة هجوم حاد على شكل المسابقات الحالي ومدى ضرره على اللاعبين، فقال إن عدد المباريات التي يلعبها الاشبال كثيرة جدًا ومرهقة.

أتم حديثه: أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والفيفا عليهم أن يعتنوا باللاعبين. نحن نحب جميعًا كرة القدم، لكن إن كنت تريد جودة أعلى من المباريات، فيجب أن تقلل عددها.