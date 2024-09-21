الرياضة

آخر مستجدات إصابة ثنائي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أدى محمود حمدي "الونش" وسيد عبد الله "نيمار" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش الودية المقامة على ملعب النادي بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

تدريبات تأهيلية لـ الونش ونيمار

خاض الثنائي التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويخضع "الونش" للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، في حين يعاني سيد عبد الله "نيمار" من إصابة عضلية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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