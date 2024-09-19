نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس يوضح رأيه في نظام الدوري المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا بد من تطبيق اللوائح بعيدًا عن اسماء الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى احترامه لكل الأندية المصرية، ويجب تطبيق اللائحة بصفة مستمرة، ولا بد من احترام اللوائح الموجودة رغم أنها "ضعيفة" في مصر.

أيمن يونس: يجب تطبيق اللوائح على الجميع.. وكان الأفضل إقامة دوري مجموعتين

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كان لا بد من التعاقد مع شركة اجنبية منذ 4 سنوات، وكان لا بد من اتخاذ القرار قبل سنوات، ولكن علينا انتظار نتائج عملهم، وعلينا أن نمنح الفرصة للشكل الجديد لبطولة الدوري، لأننا غير قادرين على تنظيم المسابقة بشكل جيد.. وبعدها سوف يتم الاستعانة بالمزيد من الخبرات الاجنبية ما دام اننا غير قادرين".

وأضاف: "ما هي المشكلة في إقامة بطولة الدوري المصري على إقامة دوري على مجموعتين، مع إقامة دورة رباعية لتحديد البطل، ورئيس الرابطة الاماراتية هو من اقترح الاستعانة بشركة ألمانية، لتنظيم بطولة الدوري".

وأكمل: "الهدف دائما هو العدالة وتطبيق اللوائح وانتظام مسابقة الدوري وتطوير الحكام في مصر، وأطمح في مشاهدة كل الأمور المميزة والاستمتاع بكرة القدم المصرية مستقبلا".

وزاد: "هل أعضاء الرابطة نجحوا حتى يكملوا المهمة في المستقبل، وهناك انتخابات قادمة ومن حق الاندية ترشيح أشخاص آخرى، واتمنى أن يكون للأندية الشعبية دورًا أكبر في الرابطة والاتحاد".