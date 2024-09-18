نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان هام من جوميز قبل لقاء الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، طلب إقامة مباراة ودية لتجهيز الصفقات الجديدة للسوبر الأفريقي.

جوميز يطلب خوض مباراة ودية قبل السوبر الإفريقي

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، البرتغالي جوميز مدرب الزمالك أكد على إقامة مباراة ودية لتجهيز الصفقات الجديدة قبل مباراة السوبر الافريقي أمام الأهلي.

وأكمل، الزمالك سيخوض مباراة الشرطة الكيني ومن ثم يخوض الفريق مباراة ودية لمتابعة جوميز للصفقات الجديدة في مباراة كاملة.