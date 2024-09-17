نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب توتنهام هوتسبير يرد علي منتقدي تصريحاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن استيائه بسبب الهجوم علي تصريحاته في الآوانة الأخيرة.

أنجي بوستيكوجلو: لقد قلت للتو شيئا صحيحا ويبدو أنه أزعج الكثير

وكان قد أجري أنجي بوستيكوجلو حوارا مع صحيفة سكاي سبورت عقب هزيمة فريقه أمام أرسنال بهدف نظيف، السبت الماضي، وقال "سأصحح نفسي- أنا لا أفوز عادة بالبطولات في موسمي الأول، ولكنني أفوز دائما بالبطولات في موسمي الثاني، لم يتغير شيء".

وتحدث مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أمام كوفنتري في كأس الكاراباو، وقال "إنه أمر مدهش، أليس كذلك؟ لقد ذكرت حقيقة للتو، هل من المفترض أن أكذب أم أقول إنه لم يحدث أبدا، ولكن هل تعتقد حقا أنني أتفاخر إلى حد ما؟".

وأضاف "إنه أمر محير بالنسبة لي أن الناس يجعلون من أمر ما قضية كبيرة، لست متأكدا من كيفية إجابتي على شيء صحيح".

وأختتم أنجي بوستيكوجلو حديثه، قائلا "لقد قلت للتو شيئا صحيحا، ويبدو أنه أزعج الكثير من الناس لسبب ما".

ويواجه توتنهام هوتسبير نظيره كوفنتري، غدًا الأريعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.