كأس إسبانيا: برشلونة يلاقي ريال بيتيس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، حيث يلعب ألميريا مع ليجانيس الساعة 21:30، وبونتيفيدرا مع خيتافي بنفس التوقيت، وبرشلونة مع ريال بيتيس الساعة 23:00، وإلتشي مع أتلتيكو مدريد الساعة 23:30.

وتستكمل مباريات هذا الدور يوم غد، الخميس، حيث يلعب أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 21:30، وريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بنفس التوقيت، وريال مدريد مع سيلتافيغو الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في دور الـ 16

أورينسي × فالنسيا 0-2