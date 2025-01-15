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كأس إسبانيا: برشلونة يلاقي ريال بيتيس

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، حيث يلعب ألميريا مع ليجانيس الساعة 21:30، وبونتيفيدرا مع خيتافي بنفس التوقيت، وبرشلونة مع ريال بيتيس الساعة 23:00، وإلتشي مع أتلتيكو مدريد الساعة 23:30.

وتستكمل مباريات هذا الدور يوم غد، الخميس، حيث يلعب أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 21:30، وريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بنفس التوقيت، وريال مدريد مع سيلتافيغو الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في دور الـ 16
أورينسي × فالنسيا 0-2

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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