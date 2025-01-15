الدوري الإيطالي: إنتر ميلان ينتظر بولونيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، فريقا إنتر ميلان وبولونيا، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

يدخل إنتر ميلان هذه المباراة وهو في المركز الثاني بـ 43 نقطة متساوياً مع أتلانتا الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ومتأخراً بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، فيما يتواجد بولونيا في المركز الثامن بـ 29 نقطة.