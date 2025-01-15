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الدوري الألماني (17): شتوتغارت يستقبل لايبزيج

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلتقي بوخوم مع سانت باولي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 22:30 يلعب بايرن ميونيخ مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع لايبزيج، وفيردربريمن مع هايدنهايم، ويونيون برلين مع أوجسبورغ.

النتائج المسجلة في الجولة (17)
هولشتاين كيل × بوروسيا دورتموند 4-2
باير ليفركوزن × ماينز 1-0
فولفسبورغ × بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1
آينتراخت فرانكفورت × فرايبورغ 4-1

ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 39 نقطة
2- باير ليفركوزن: 38 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 33 نقطة
4- لايبزيج: 30 نقطة
5- ماينز: 28 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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