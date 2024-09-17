نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة مجانية مفتوحة تُعلن بث مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أبوظبي الرياضية أنها ستبث مباراتي العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي مع الفائز من اللقاء بين العين وأوكلاند، في بطولة الإنتركونتيننتال.

وقالت القناة عبر حسابها الرسمي على موقع إكس: "حصلت أبوظبي الرياضية على الحقوق الحصرية في الشرق الأوسط لبث مباراتي العين مع أوكلاند، وكذلك مباراة الأهلي المصري ضد الفائز من اللقاء المذكور، عبر قنواتها المفتوحة."

سيفتتح الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، مشواره في البطولة بمواجهة الفائز من مباراة العين وأوكلاند في الدور ربع النهائي، على أن تُقام المباراة الأولى للأهلي يوم 29 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة.