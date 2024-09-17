ممنوع الرحيل.. زد يصدم قطبي الكرة المصرية

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رياض - احمد صلاح - خلال الفترة الأخيرة، إرتبط أكثر من إسم لاعب داخل نادي زد إف سي، للانتقال إلى صفوف قطبي الكرة المصرية، وذالك من أجل رغبة كل فريق تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

زد يصدم قطبي الكرة المصرية..