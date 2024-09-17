انت الأن تتابع خبر ممنوع الرحيل.. زد يصدم قطبي الكرة المصرية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الفترة الأخيرة، إرتبط أكثر من إسم لاعب داخل نادي زد إف سي، للانتقال إلى صفوف قطبي الكرة المصرية، وذالك من أجل رغبة كل فريق تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.
زد يصدم قطبي الكرة المصرية..
- أكد مصدر إعلامي من خلال برنامجة الخاص، أن مجلس إدارة نادي زد، قد إستقر على غلق باب الرحيل أمام نجومه، وذالك بعد وصول أكثر من عرض من نادي الأهلي الزمالك وبيرميدز، خلال الأيام القليلة الماضية.
- وقد أشار الإعلامي، أن مجلس إدارة نادي زد، قد وصل له عروض من الأهلي والزمالك، من أجل ضم مدافع الفريق محمد إسماعيل، ومهاجم الفريق عبد الرحمن البانوبي، خلال الفترة الأخيرة.
- وقد اكد الإعلامي، أن نادي بيرميدز قد طلب من مسئولو نادي زد، ضم اللاعب مصطفى زيكو، من اجل رغبة نادي بيرميدز في تدعيم مركز الجناح في الفريق.
- وقد بين الإعلامي، أن نادي زد ظهر بمستوى طيب في الموسم الماضي واستطاع التواجد في مكانة جيدة بجدول ترتيب الدوري، ومسؤولو النادي يرغبون في مواصلة العروض القوية ورحيل النجوم قد يؤثر على موقف الفريق في الموسم الجديد”.