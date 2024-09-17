نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة الأهلي وضمك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وضمك يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وضمك عبر قناة SSC Sports.

موقف الأهلي وضمك في جدول الدوري السعودي

احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل ضمك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 13 مباراة.

تعادل الأهلي مع النصر بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة من الدوري السعودي بينما فاز ضمك على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 4 نقاط في جدول الدوري السعودي بينما يحتل ضمك المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.