نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم السعودية عن موعد مباراة النصر والاتفاق وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والاتفاق يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد معقل الاتفاق وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق عبر قناة SSC Sports.

موقف النصر والاتفاق في جدول الدوري السعودي

احتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 82 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين احتل الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 48 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات.

تعادل النصر مع الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة من الدوري السعودي بينما خسر الاتفاق من الفتح بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل النصر المركز السابع برصيد 5 نقاط في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الاتفاق المركز الثالث برصيد 9 نقاط.