نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا للنخبة.. موعد مباراة الأهلي وبيرسيبوليس اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة الأهلي السعودي وبيرسيبوليس الإيراني وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



موقف الأهلي وبيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا



يشارك الأهلي مع برسبوليس في مجموعة الغرب والتي تضم 12 نادي ومن المنتظر أن يخوض كل نادي 4 مباريات على أرضة و4 مباريات خارج أرضه ثم يتأهل 8 أندية إلى دور الستة عشر.



تقابل الأهلي وبيرسبوليس في البطولات الآسيوية 4 مرات، فاز الأهلي في مباراة واحدة وخسر مرتين وتعادل في مباراة وحيدة.



موعد مباراة الأهلي وبيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيرسيبوليس يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل معقل الأهلي وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبيرسيبوليس عبر قناة 3 beIN Sports وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.