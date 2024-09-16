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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر حضور مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ببطولة دوري أبطال إفريقيا في إياب دور الـ 32.

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني، يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يحمل الفريق لقبه أخر موسمين.

