نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-9-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في جميع البطولات المحلية والدولية.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين، حيث ستقام سبع مباريات في دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

دوري أبطال آسيا

العين ضد السد – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الشرطة ضد النصر – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد برسبوليس – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

استقلال طهران ضد الغرافة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد أوساسونا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري الإيطالي

بارما ضد أودينيزي – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين

يمكنكم مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذه المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تذاع مباريات الدوري الإيطالي على قنوات أبوظبي الرياضية.