سيدي نداي: الزمالك هو النادي الأكبر في إفريقيا.. وأتمنى تحقيق البطولات

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب السنغالي سيدي نداي، المنضم حديثًا لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك على سعادته بارتداء القميص الأبيض.



وقال نداي في تصريحات عببر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا وكانت سهلة للغاية مع مدير أعمالي".



وأضاف:" الزمالك هو النادي الأكبر في إفريقيا وسعيد بتمثيله، وهي فرصة كبيرة لي للتعبير عن امكانياتي".

وأكمل نداي:" أتمنى تحقيق الألقاب مع الزمالك وهذا يحتاج إلى مجهود كبير وعمل شاق".



وأتم تصريحاته:" مصر بلد جميل وأزورها للمرة الأولى، وجماهير الزمالك طيبة ومحبة لكرة القدم".