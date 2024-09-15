الرياضة

سيدي نداي: الزمالك هو النادي الأكبر في إفريقيا.. وأتمنى تحقيق البطولات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدي نداي: الزمالك هو النادي الأكبر في إفريقيا.. وأتمنى تحقيق البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب السنغالي سيدي نداي، المنضم حديثًا لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك على سعادته بارتداء القميص الأبيض.


وقال نداي في تصريحات عببر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا وكانت سهلة للغاية مع مدير أعمالي".


وأضاف:" الزمالك هو النادي الأكبر في إفريقيا وسعيد بتمثيله، وهي فرصة كبيرة لي للتعبير عن امكانياتي".

وأكمل نداي:" أتمنى تحقيق الألقاب مع الزمالك وهذا يحتاج إلى مجهود كبير وعمل شاق".


وأتم تصريحاته:" مصر بلد جميل وأزورها للمرة الأولى، وجماهير الزمالك طيبة ومحبة لكرة القدم".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا