موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال افريقيا وتردد القناة الناقلة للقاء مجاناً بوش

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رياض - احمد صلاح - ينتظر جمهور الأهلي اليوم بداية مباريات الفريق في الموسم الجديد بلقاء الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا حيث يواجه الأهلي نادي جورماهيا الكيني خارج الديار ويسعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بشباك نظيفة لتسهيل لقاء العودة والصعود للدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة حيث حصل عليها 12 مرة في تاريخه، ويسعي الأهلي للحفاظ على لقبه في هذا السياق نوضح لكم موعد مباراة الأهلي وجورماهيا وتردد القناة الناقلة للقاء.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

‏وتنطلق المباراة اليوم الاحد على أرضية ملعب ميابو في كينيا ويطلق الحكم صافرته في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة ومن المنتظر أن يواجه الأهلي مباراة صعبة خصوصا مع أجواء إفريقيا الحارة حيث اختار النادي الكيني أن يواجه الأهلي في الثالثة استغلالاً لعوامل الجو والرطوبة ويسعي الأهلي لطمئنة الجماهير وتقديم أداءًا مميزا والرجوع إلى مصر بنتيجة إيجابية لحسم التأهل وسوف تكون مباراة العودة في مصر يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2024 في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد القاهرة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة للمباراة

‏من المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية وإليكم تردد القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة أبوظبي الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات :

تردد القناة : 11411

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة : HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات: