نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة جورماهيا بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته الأولى في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جورماهيا الكيني، في مواجهة تنطلق في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني في نيروبي.

يحيى عطية الله على رأس تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، ووسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

من المقرر أن يكون موعد انطلاق صافرة بداية مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد، الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 32.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «نيايو»، معقل فريق جورماهيا.

وتبث مباراة الأهلي وجورماهيا على الهواء مباشرة، عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 AD Sports 1 HD، الناقل الحصري والوحيد للقاء المرتقب ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

