نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادي قطر يعلن إصابة أحمد عبد القادر واسبتعاده من مباراة الأهلي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي قطر عن غياب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة الدوري، بسبب إصابة تعرض لها خلال التمرين الختامي.

إصابة أحمد عبد القادر واسبتعاده من مباراة الأهلي

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على إكس أن عبد القادر تم استبعاده من قائمة المباراة بعد إصابته، وسُتجرى له الفحوصات لتحديد نوع الإصابة ووضع خطة علاجية ملائمة.

في ظل غياب عبد القادر، يركز الجهاز الفني لنادي قطر على إعادة تقييم تشكيل الفريق واستراتيجيات اللعب لمواجهة الأهلي دون أحد أبرز لاعبيه.

ستكون المباراة اختبارًا مهمًا للفريق، حيث يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في الدوري، بينما يترقب المشجعون أخبارًا طيبة عن تعافي عبد القادر واستعادته للياقته البدنية قريبًا.

ومن المقرر ان تبدأ المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتعين على عبد القادر الخضوع لبرنامج علاجي خاص خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.