عاجل.. معلق مباراة الأهلي وجورماهيا على قناة أبوظبي الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، هوية معلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها عصر الأحد المقبل.

معلق مباراة الأهلي وجورماهيا

يلعب الأهلي أمام جورماهيا في كينيا عند الثالثة عصر الأحد، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل قناة أبوظبي الرياضية بشكل حصري، أحداث مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا عبر شاشتها.

وأسندت القناة الإماراتية، إلى عامر عبدالله مهمة التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا، التي تقام على ملعب “نيايو الوطني” في كينيا.

يشار إلى إن بعثة الأهلي قد وصلت كينيا، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لملاقاة جورماهيا، الأحد المقبل في تمام الثالثة عصرًا.