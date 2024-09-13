انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي، إلى خوض ضربة البداية في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2024/2025، تلك البطولة المحببة والمفضلة للنادي الأهلي، وأكثر فرق القارة الحائز عليها، حيث تعد ضربة البداية مهمة جداً للنادي الأهلي، ولهذا فقد حرص المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر إلى السفر مبكراً إلى ملعب المباراة، حيث يتدرب لاعبي الأهلي جيداً على هذا الملعب وذلك قبل مواجهة فريق جورماهيا الكيني.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي ضد فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك على أرضية ملعب نيايو الوطني، حيث سيحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق جورماهيا الكيني، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتكمن أهمية تلك المباراة، في أنها تمثل المباراة الأولي للنادي الأهلي في هذا البطولة لهذا الموسم الجديد، حيث سيسعي النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر إلى الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والتي انتزعها عن جدارة واستحقاق من قبل فريق الترجي التونسي خلال الموسم الماضي.

وقد استطاع النادي الأهلي مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إلى حصد 4 بطولات خلال الموسم الماضي، وهي بطولة الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، والسوبر المحلي، والحصول على برونزية العالم، وأخيراً بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

القناة الناقلة للمباراة