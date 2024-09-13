"ديربي النار" بين أرسنال وتوتنهام بالبريميرليغ

"ديربي النار" بين أرسنال وتوتنهام بالبريميرليغيبحث أرسنال عن العودة إلى مسار الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه مضيفه توتنهام هوتسبير بعد غدٍ الأحد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من "البريميرليغ".

وعقب فوزه على وولفرهامبتون وأستون فيلا في أول جولتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، أهدر أرسنال أول نقطتين في مشواره بالبطولة، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه برايتون، ليصبح في المركز الرابع حاليا بالترتيب برصيد 7 نقاط.

ويفتقد أرسنال لعدد من نجومه يأتي على رأسهم قائده النرويجي مارتن أوديغارد، الذي سيغيب لفترة تصل إلى 3 أسابيع، بسبب تعرضه للإصابة، كما لاتزال مشاركة الإيطالي ريكاردو كالافيوري غير مؤكدة بعدما تم استبداله في مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا بدوري أمم أوروبا، إثر الإصابة.

ويهدف أرسنال للحصول على دفعة معنوية قبل أن يفتتح مشواره بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يخرج لملاقاة مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل.

من جانبه، يسعى توتنهام، صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط، لمصالحة أنصاره، بعد خيبة الأمل عقب تلقي الفريق هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم بخسارته بهدف لاثنين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية.

ويبحث فريق المدرب الأسترالي انجي بوستيكوغلو عن تحقيق انتصاره الأول على أرسنال بالدوري الإنجليزي منذ ما يقرب من 4 أعوام، وتحديدا منذ أن تغلب عليه بهدفين نظيفين في ديسمبر 2020 على ملعبه، الذي يستضيف لقاءهما المقبل.

في المقابل، يتطلع مانشستر سيتي وليفربول لمواصلة انطلاقتهما المثالية هذا الموسم والحفاظ على العلامة الكاملة، عندما يستضيفان نوتينغهام فورست وبرينتفورد على الترتيب، غدا السبت، وذلك بعد فوزهما في مبارياتهما الثلاث الأولى بالبطولة خلال الموسم الحالي.

ويتربع مانشستر سيتي، حامل اللقب على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

ورغم البداية الجيدة لمانشستر سيتي في الموسم الحالي، فإن مواجهته أمام برينتفورد، صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط، لن تكون سهلة على الإطلاق، بالنظر إلى مواجهات الفريقين الأخيرة بالبطولة.

ويأمل بطل الدوري الإنجليزي في بث الطمأنينة في نفوس جماهيره، قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء القادم في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض برينتفورد اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه بثلاثة أهداف لواحد على ضيفه ساوثهامبتون في مباراته الأخيرة بالبطولة، التي توقفت لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

ويخطط ليفربول لمواصلة تفوقه على نوتينغهام للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، حينما يلاقيه على ملعب (آنفيلد) وسط أنصاره، ساعيا رفقة مديره الفني الجديد الهولندي آرني سلوت لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 - 2020.

وتعد المباراة بروفة جيدة لليفربول قبل مواجهته المرتقبة ضد مضيفه ميلان الإيطالي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (سان سيرو).

من ناحيته، يتطلع نوتينغهام، صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط، للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي هذا الموسم.

ويبدو مانشستر يونايتد مطالبا بضرورة تعويض الخسارة التي تعرض لها مؤخرا في البطولة بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، حينما يواجه مضيفه ساوثهامبتون، في افتتاح مباريات الجولة غدا.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، ليبتعد سريعا عن مراكز المقدمة في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 20 لقبا.

ومنذ تتويجه بالبطولة خلال موسم 2012 / 2013، لم يتمكن مانشستر يونايتد من ارتقاء منصة التتويج بالدوري الإنجليزي على الإطلاق.

ويأمل مانشستر يونايتد في استغلال الانطلاقة المتعثرة لساوثهامبتون، الذي لم يحصد أي نقطة في البطولة هذا الموسم حتى الآن، عقب خسارته أمام نيوكاسل ونوتينغهام وبرينتفورد في الجولات الثلاث الأولى، ليصبح في المركز (قبل الأخير).

ويخرج تشيلسي لملاقاة مضيفه بورنموث غدا أيضا، حيث يسعى الفريق لتجنب إهدار المزيد من النقاط، عقب تعادله مع ضيفه كريستال بالاس في الجولة الماضية للبطولة.

أما بورنموث، فيتواجد في المركز الثامن بخمس نقاط، إثر فوزه على إيفرتون وتعادله مع نوتينغهام ونيوكاسل.

وتشهد الجولة العديد من المواجهات الهامة الأخرى، حيث يلتقي فولهام مع ضيفه ويستهام، وكريستال بالاس مع ليستر سيتي، وبرايتون مع إيبسويتش تاون، وأستون فيلا مع إيفرتون غدا، في حين يلعب وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل بعد غد.