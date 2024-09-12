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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، بشكل رسمي، عن بث مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

عاجل.. قناة أبو ظبي الرياضية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا

ونشرت القناة عبر حسابها على منصة "إكس": "مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ستكون متاحة حصريًا على قنوات أبو ظبي الرياضية".

في سياق متصل، يستعد النادي الأهلي للسفر إلى كينيا غدًا، استعدادًا لمواجهة جورماهيا في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، بقيادة طارق قنديل، الذي يترأس البعثة وفقًا لما أعلنه النادي الأهلي في بيان رسمي.

يأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المواجهة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة والمنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.