نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. بتروجيت مهدد بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي بتروجيت الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، مهددا بإيقاف القيد، وذلك بسبب مستحقات لاعبيه المتأخرة، والتي لم يتم سدادها حتى الآن.

وتقدم رباعي فريق بتروجيت بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب مستحقاتهم المتأخرة لدى إدارة فريق بتروجيت.

وجاء نص شكوى رباعي بتروجيت، كالتالي:

"نتقدم نحن اللاعبين الاتى أسمائهم / شكري نجيب، فادي نجاح، أحمد فوزي، محمود صلاح، بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم لمخاطبة نادي بتروجيت لسداد مستحقاتنا لديهم " لامتناع النادي عن سدادها طبقا للقرار الصادر من لجنة ( تظلمات ) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ رقم صادر ۳۲۲۸، فبرجاء مخاطبة النادي باعطائنا مستحقاتنا واتخاذ الاجراء اللازم تجاه النادي وتنفيذ قانون الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم بايقاف القيد النادي لحين تنفيذ قرار لجنة شئون اللاعبين والتظلمات وسداد مستحقاتنا".

جدير بالذكر، أن اللاعبين قد أعلنوا في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج الرياضي»، أنهم ينتظروا قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل النظر في شكواهم والحصول على مستحقاتهم.

وكان قد نجح فريق بتروجيت في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، بعد تصدره جدول ترتيب دوري القسم الثاني أ «المحترفين» الموسم المنصرم.