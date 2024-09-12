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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضوره جهازه المعاون على هامش المران الجماعي اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب " بوليس ساكو"، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة تجمع جوميز بلاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني

وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين، على أهمية التركيز في مواجهة الشرطة الكيني، وطالب بعدم الاستهانة بالمنافس، مشددًا على صعوبة المباراة في بداية المشوار الأفريقي.

وشرح المدير الفني تفاصيل المران الأول للاعبين وبعض الجوانب الفنية التي سيتم العمل على تنفيذها في تدريب اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.