نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي لـ "دوت الخليج": لم نطلب التعاقد مع مزيزي مهاجم يانج أفريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، ما يتردد عن التفاوض مع كليمان مزيزي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يانج أفريكانز التنزاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعي النادي الأهلي للتعاقد مع مزيزي، لتعزيز خط هجومه قبل السوبر الإفريقي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه لم يحدث وأن حصل تواصل من الأهلي مع يانج أفريكانز، لضم مهاجمه في الموسم الجديد.

وتابع: "كل ما يتردد غير صحيح، واللاعب لم يدخل حسابات الجهاز الفني حتى يتم التفاوض معه، نُقدر اجتهادات البعض في معرفة بعض الملفات، ولكن كل هذه الأحاديث ليس لها علاقة بالصحة".

ويستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة جورماهيا الكيني، يوم 15 من الشهر الجاري، في العاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.