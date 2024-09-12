نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ساليتش يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة اقترابه من الأهلي في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد ميكيل بيك وكيل أعمال الفلسطيني يوسف ساليتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيريس السويدي، على حقيقة اقترابه من الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب ساليتش من ارتداء قميص النادي الأهلي، خلال منافسات الموسم الجديد، بعد إنهاء كافة الاتفاقات.

وأكد ميكيل بيك وكيل أعمال اللاعب في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن ساليتش لن يخرج من الدوريات الأوروبية وما يتردد عن انضمامه للأهلي، أمر غير صحيح.

وتابع بيك: "الأهلي لم يتفاوض من أجل ساليتش، واللاعب هدفه واضح وهو الاستمرار في القارة الأوروبية، والبحث عن الانتقال إلى الدوريات الكبرى".

ويستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة جورماهيا الكيني، يوم 15 من الشهر الجاري، في العاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.