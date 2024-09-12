نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خزينة الأهلي تنتعش بـ130 مليون جنيه قبل بداية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي محمد الليثي، في برنامجه «10 و10 مع محمد الليثي» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي. وأوضح أن خزينة النادي الأهلي قد انتعشت مؤخرًا بمبلغ مليوني و400 ألف يورو، وهو جزء من الاتفاق المالي الذي تم بين الناديين عند توقيع العقود منذ أيام.

تفاصيل سداد قيمة الصفقة

وأضاف الليثي أن النادي الأهلي قد اتفق مع نادي نيس على كيفية سداد قيمة صفقة محمد عبد المنعم، التي تبلغ إجمالي قيمتها 4 ملايين و300 ألف يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كحافز إضافي. يحصل الأهلي على هذا البونص بناءً على مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد وتسجيله وصناعته للأهداف.

موعد وصول الدفعة الثانية

وأشار الليثي إلى أن الأهلي قد تلقى الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، التي بلغت مليوني و400 ألف يورو (ما يقرب من 130 مليون جنيه)، في الساعات الأخيرة. ومن المتوقع أن يتم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة، والتي تبلغ مليون و900 ألف يورو، خلال شهر يوليو المقبل.