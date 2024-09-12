نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ميركاتو الأهلي.. الصفقات والراحلون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي» ملخص مشوار النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء التعاقد مع لاعبين جدد أو من تم الاستغناء عنهم.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى استكمال التعاقدات الجديدة وتحديد قائمة اللاعبين المغادرين قبل إغلاق باب القيد الإفريقي الاستثنائي لمباراة السوبر ضد الزمالك، التي ستقام في السعودية يوم 27 سبتمبر الحالي.

تعاقدات الأهلي

وقد نجح الأهلي في إبرام أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تضمنت استعارة يوسف أيمن، اللاعب القطري من أصول مصرية، لمدة موسم واحد، والظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله أيضًا لموسم واحد على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري لمدة أربع سنوات، وعمر الساعي لمدة خمس سنوات.

ويعمل الأهلي على ضم مهاجم أجنبي لتعزيز خط الهجوم قبل إغلاق باب القيد الإفريقي، ليكون بديلًا مناسبًا للفلسطيني وسام أبو علي.

الراحلون عن الأهلي



في المقابل، رحل عن الأهلي ثمانية لاعبين خلال هذه الفترة، منهم الفرنسي أنتوني موديست بعد انتهاء عقده، ومحمد الضاوي كريستو الذي انضم إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وأحمد عبد القادر الذي انتقل معارًا إلى نادي قطر القطري لمدة موسم، وأليو ديانج الذي تمت إعارته إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم، كما انتهت إعارة محمود الزنفلي، وتم فسخ عقد محمود متولي بالتراضي، وتجديد إعارة أحمد القندوسي لنادي سيراميكا، فيما انتقل محمد عبد المنعم بشكل نهائي إلى نادي نيس الفرنسي.