نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحد السعودي يعلن انضمام كونراد ميشالاك إلى الزمالك وموعد وصوله للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الرحمن الرفاعي، عضو مجلس إدارة نادي أحد السعودي، إتمام الاتفاق مع نادي الزمالك بشأن انتقال اللاعب كونراد ميشالاك إلى القلعة البيضاء.

أحد السعودي يعلن ضم كونراد ميشالاك إلى الزمالك

جاء ذلك بعد أن أتم الزمالك التعاقد مع أربعة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي، الفلسطيني عمر فرج، ومحمد حمدي، الظهير الأيسر القادم من إنبي، والسنغالي سيدي ندياي لتدعيم خط الهجوم.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة الشمس، أوضح عبد الرحمن الرفاعي: "تلقينا عدة عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد مع كونراد، ولكن في النهاية قررنا انضمامه إلى الزمالك العريق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ونحن على وشك إنهاء جميع التفاصيل النهائية للاتفاق".

وأضاف: "تم الاتفاق على جميع البنود الرئيسية والشروط الخاصة بالتعاقد، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي، مع الاتفاق على الحفاظ على سرية الأمور المالية بين نادي أحد والزمالك".

وتابع: "من المؤكد أننا سنحضر لمتابعة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، ونعتبر كونراد لاعبًا مميزًا ويشكل إضافة قوية لأي فريق. لم يكن لدينا رغبة في الاستغناء عنه، لكن بعد تلقيه عدة عروض، قررنا قبول انضمامه إلى الدوري المصري، وكذلك مشاركته في البطولات الإفريقية".

وأردف قائلًا: "اللاعب نفسه أبدى رغبته في خوض هذه التجربة الجديدة، مما جعلنا نستجيب لرغباته ونوافق على إعارته، وسنظل ندعمه ونشجعه".

واختتم بالقول: "من غير الصحيح أن نادي أحد سيتحمل راتب اللاعب، وكونراد سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس".

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق الشرطة الكيني يوم السبت المقبل في مباراة الذهاب من دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.